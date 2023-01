Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: Raubüberfall auf Haus in Forstwald

Krefeld (ots)

Vier maskierte Männer sind am Samstag (28. Januar 2023) gegen 19:40 Uhr in das Haus eines Ehepaars in der Siedlung Holterhöfe in Forstwald eingedrungen und haben dort Waffen und Schmuck geraubt. Gegen 19:40 Uhr hatten die Unbekannten sich Zutritt zum Haus verschafft und den Mann gezwungen, für sie drei Tresore zu öffnen, während einer der Täter die Frau in der Küche bewachte. Die Männer durchsuchten außerdem mehrere Schränke. Sie erbeuteten Schmuck von erheblichem Wert und circa 30 Schusswaffen, über die der Geschädigte berechtigt verfügte. Nach der Flucht der Täter kurz nach 20 Uhr konnte das geschädigte Ehepaar die Polizei verständigen; die umgehend eingeleitete Fahndung blieb jedoch erfolglos. Die beiden Geschädigten wurden körperlich nicht verletzt.

Nach der Beschreibung der Geschädigten war ein Täter sehr hochgewachsen. Alle vier Männer waren schlank, zwischen 20 und 30 Jahre alt und trugen schwarze Kleidung, Handschuhe und Sturmhauben. Mindestens einer der Männer trug außerdem eine Skibrille. Untereinander verständigten sich die Täter in einer osteuropäischen Sprache, die Geschädigten wurden mit einzelnen Wörtern in Englisch angesprochen. Zur Einschüchterung der Opfer drohten sie mit einer roten Brechstange und einem Schraubenzieher mit blauem Griff.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe und sucht nach Zeugen, die in der Siedlung Holterhöfe in Forstwald und deren Umgebung am Samstag, dem 28. Januar 2023, zwischen 19:30 und 20:15 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug mit mehreren Insassen oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet haben. Für Hinweise melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Wegen der laufenden Ermittlungen bitten wir von Presseanfragen zu weiteren Details abzusehen. (20)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell