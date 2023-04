Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Schwerer Verkehrsunfall auf der B27

Ludwigsburg (ots)

Zwei schwer verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 27.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 11.50 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Lauffen am Neckar und Kirchheim am Neckar ereignete. Ein 82 Jahre alter Fiat-Lenker befuhr die Landesstraße 2254 aus Richtung Bönnigheim und wollte an der Einmündung zur B27 nach links abbiegen. Hierbei übersah er mutmaßlich einen in Richtung Kirchheim am Neckar fahrenden 58 Jahre alten Sattelzuglenker und es kam zur Kollision. Der Fiat wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes um 90 Grad gedreht und in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Der 82-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber, seine 80 Jahre alte Beifahrerin mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die B27 musste bis etwa 14.20 Uhr voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, sodass es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

