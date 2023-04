Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Heimerdingen: 14-Jähriger von Unbekannten verprügelt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen, die am Donnerstag kurz vor 21.00 Uhr im Hinterhof der Grundschule in der Weissacher Straße in Heimerdingen eine gefährliche Körperverletzung beobachtet haben. Ein 14 Jahre alter Junge wurde von drei noch unbekannten vermutlich ebenfalls Jugendlichen angesprochen. Nachdem er sich zu ihnen umgedreht hatte, schlug ihm einer der drei direkt in Gesicht, was dazu führte, dass er zu Boden ging. Am Boden liegend traten die drei Täter auf ihn ein. Der 14-Jährige schrie, so dass seine Freunde, die sich bereits ein Stückweit entfernt hatten, zu ihm zurückliefen. Hierauf flüchteten die Täter in das angrenzende Wohngebiet. Der verletzte 14-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle drei Unbekannten waren schwarz gekleidet. Zwei dürften etwa 185 cm groß, der dritte soll etwa 10 Zentimeter kleiner gewesen sein. Einer der Jugendlichen trug einen Oberlippenbart. Die schwarze Jogginghose eines der Täter hat weiße seitliche Streifen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

