Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 42-Jährige verwechselt mutmaßlich Gas- und Bremspedal und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (13.04.2023) kam es gegen 12:05 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Steinbeisstraße im Ludwigsburger Westen zu einem Verkehrsunfall. Mehrere Zeugen meldeten eine zunächst unbekannte Fahrzeuglenkerin eines Porsche, die mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit über den Parkplatz fuhr. Im Zuge der rasanten Fahrweise verlor die Dame vermutlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einer bepflanzten Parkplatzbegrenzung und einem Baum zusammen. Anschließend entfernte sie sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte die 42-Jährige an ihrer Wohnanschrift ermittelt und angetroffen werden. Sie gab an, wohl das Gas- und das Bremspedal verwechselt zu haben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Sie muss nun mit einer Strafanzeige wegen dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort rechnen.

