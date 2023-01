Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall auf der neuen B 1 mit kurzzeitiger Sperrung und zwei verletzten Personen

Bild-Infos

Download

Coppenbrügge (ots)

Am Sonntag, 15.01.2023, kam es gegen 10:20 Uhr auf der neuen B 1, Höhe der Einmündung B 442, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 39-jährige Autofahrerin aus Aerzen befuhr mit ihrem Fiat die neue B 1, aus Hameln kommend in Richtung Marienau, bis sie nach links abbiegen wollte. Hierzu ordnete sie sich auf dem Linksabbiegerstreifen ein. Sie ließ zunächst die vorfahrtsberechtigten Fahrzeuge im Gegenverkehr passieren. Das hinterste Fahrzeug in der Fahrzeugschlange, ein Skoda, übersah die junge Frau jedoch und setzte zum Abbiegen an. Der 65-jährige Fahrzeugführer des Skoda konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte fast ungebremst mit dem vor ihm abbiegenden Fiat. Durch den Zusammenstoß kippte der Fiat auf seine rechte Fahrzeugseite. Durch couragierte Ersthelfer wurde das Fahrzeug wieder auf alle vier Räder gestellt, sodass der jungen Frau geholfen werden konnte. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser gebracht. Durch den Unfall ist an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden entstanden. Der Fiat sowie der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus Coppenbrügge machte auslaufende Betriebsstoffe unschädlich. Die neue B 1 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für kurze Zeit voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell