Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(hei)Am Donnerstag, dem 12.01.2023, zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr, kam es in Elze in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch den bislang unbekannten Unfallverursacher wurde der in der Parkbucht am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkte PKW der Geschädigten beschädigt. Bei dem PKW der Geschädigten handelt es sich um einen schwarzen VW Touran. Der Sachschaden wird auf 500EUR geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell