Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Jugendlicher im Stadtgebiet beraubt

Ludwigsburg (ots)

Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde am Donnerstag (13.04.20223) zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr im Bereich der Wilhelmstraße in Ludwigsburg Opfer eines Raubes. Der 17-Jährige traf zunächst auf Höhe des Durchgangs zum Rathausplatz auf eine unbekannte vierköpfige Personengruppe. Ein Täter soll aus der Gruppe heraus dem Opfer direkt und unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Hierbei lies das Opfer eine elektrische Shisha, die er zuvor in der Hand hielt, fallen. Ein weiterer Täter soll daraufhin die E-Shisha an sich genommen haben, bevor alle vier Unbekannten in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Die Täter werden alle als 15 bis 16 Jahre alte Jugendliche beschrieben, die allesamt zur Tatzeit schwarz gekleidet gewesen sein sollen. Der Täter, der das Opfer schlug, soll rotblaue Streifen auf seiner Kleidung gehabt haben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweis.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

