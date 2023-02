Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei verletzte Personen bei Unfall im Kreuzungsbereich

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Kreuzung Eckendorfer Straße und Walther-Rathenau-Straße stieß eine Autofahrerin am Samstagabend, 25.02.2023, mit ihrem Skoda Citigo gegen einen abbiegenden VW Golf. Nach Zeugenaussagen soll die Skoda-Fahrerin bei rotem Ampellicht in die Kreuzung gefahren sein. Während der Unfallaufnahme nahmen Polizeibeamte bei ihr Alkoholgeruch wahr.

Gegen 19:50 Uhr war die 37-jährige Herforderin mit ihrem Skoda auf der Eckendorfer Straße stadteinwärts unterwegs. Zeitgleich bog ein 55-jähriger Fahrer aus Bückeburg mit seinem VW Golf bei grünem Ampellicht, aus Richtung des OWD-Tunnels kommen, nach links in die Walther-Rathenau-Straße ab.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Pkw wurden in dem VW eine 58-jährige Beifahrerin schwer und ein 57-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Die Skoda-Fahrerin wurde leicht verletzt. Sie wird verdächtigt, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Dazu wurde ihr in einem Bielefelder Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Skoda war im rechten Frontbereich erheblich beschädigt. Das rechte Vorderrad war stark eingeschlagen und luftleer. Die Vorderverkleidung war teilweise abgerissen und lag in der Kreuzung. Der VW war hinten rechts starke Beschädigungen und ebenfalls abgerissene Karosserieverkleidung auf. Das rechte Hinterrad war luftleer. Eine 22-jährige Bielefelderin war mit ihrem Ford Focus über Trümmerteile gefahren, so dass an der Fahrzeugfront Lackschäden entstanden. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf etwa 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell