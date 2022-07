Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gemeinsame deutsch-französische Streife stellt falschen Ausweis sicher

Kehl (ots)

Gestern Mittag hat eine gemeinsame Streife von Beamten der Bundespolizei und französischer Grenzpolizei einen falschen Ausweis sichergestellt. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen, konnte sich an der Kehler Europabrücke ein guineischer Staatsangehöriger nicht ausweisen und wurde zur Dienststelle verbracht. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde ein falscher portugiesischer Personalausweis aufgefunden. In der polizeilichen Vernehmung gab der 28-Jährige an, das Dokument in Frankreich gekauft zu haben. Weiter gab er an, keine anderen Ausweispapiere zu besitzen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde ihm die Einreise verweigert und er musste zurück nach Frankreich. Zusätzlich erwartet ihn eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise sowie wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

