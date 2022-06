Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gemeinsame deutsch-französische Streife stellt mehrere falsche Ausweise sicher

Kehl (ots)

Gestern Nachmittag hat eine gemeinsame Streife von Beamten der Bundespolizei und französischer Grenzpolizei mehrere falsche Ausweise sichergestellt. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen wurde in einem Fernverkehrszug von Straßburg nach Karlsruhe ein algerischer Staatsangehöriger kontrolliert. Dieser zeigte zunächst einen falschen italienischen Personalausweis vor. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden bei ihm dann noch ein italienischer Reisepass, ein italienischer Führerschein sowie eine italienische Gesundheitskarte aufgefunden. All diese Dokumente waren ebenfalls gefälscht. Bei der polizeilichen Vernehmung gab der 39-Jährige an, alle Ausweise in Frankreich gekauft zu haben. Da er darüber hinaus über keine Ausweispapiere verfügte, die ihn zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen, wurde ihm die Einreise verweigert und er musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zurück nach Frankreich. Zusätzlich erwartet ihn eine Anzeige wegen Urkundenfälschung sowie wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

