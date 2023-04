Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch im Wieselweg

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 22:00 Uhr in ein Wohnhaus im Wieselweg im Ludwigsburger Osten ein. Hierzu hebelten die Täter eine Fensterscheibe aus der Verankerung am Wohnhaus und verschafften sich so Zutritt zum Innere des Gebäudes. Im Wohngebäude brachen sie eine verschlossene Türe auf und durchsuchten sämtliche Räume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter eine vorgefundene Kreditkarte sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Tel. 07141 29920-0 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell