Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Gas-Heizstrahler in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand am Donnerstagabend in der Erwin-Bälz-Straße in Bietigheim-Bissingen nachdem es zu einem Brand auf einem Balkon gekommen war. Nach derzeitiger Ermittlungen dürfte gegen 22.25 Uhr aufgrund eines technischen Defekt ein Gas-Heizstrahler zu brennen begonnen haben. Bewohner des betreffenden Hauses und Nachbarn führten erste Löschmaßnahmen durch und zogen das Gerät von der Hauswand weg. Die eingetroffene Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen, die mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften ausgerückt war, überprüften das Ergebnis der Löschmaßnahmen und versetzten den Strahler vor das Haus. Ein 23 Jahre alte Ersthelfer wurde vermutlich leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell