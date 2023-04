Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim - Kleinsachsenheim: Unbekannter beschädigt Pkws

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verursachte in der Nacht zum Freitag in Kleinsachsenheim einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Der Unbekannte schlug mutmaßlich mit einem Stein auf die Frontscheibe eines in der Straße "Zwischen den Wegen" geparkten Citroen einzuschlagen und zerschmetterte auf dieselbe Weise die Heckscheibe eines gegenüber geparkten Renault. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Sachsenheim in Verbindung zu setzen.

