LPI-NDH: Wohnungsbrand

Bad Langensalz (ots) - Zu einer Streitigkeit zwischen vier Personen kam es vergangene Nacht gegen 0 Uhr in der Gothaer Straße. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gipfelte diese in einen tätlichen Konflikt. Eine Frau wurde während der Konfrontation an einem Arm schwer verletzt. Eine weitere Person in dem Konflikt wurde durch ein Messer am Rücken und einem Oberschenkel verletzt. Beide Verletzungen waren ...

