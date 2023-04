Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Unbekannter verliert Spanngurte - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verlor am Freitagmorgen gegen 4.45 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart mehrere Spanngurte. Diese lagen daraufhin auf allen drei Fahrstreifen verteilt. In der Folge fuhren ein Honda sowie zwei Lkws über die Spanngurte und wurden teils nicht unerheblich beschädigt. Einer der beiden Lkws war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug, das die Spanngurte verlor, machen kann, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

