LPI-G: Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt

Gera (ots) - Gera: Den Diebstahl ihres E-Scooters sowie eines Fahrrades meldete am gestrigen Tag (02.03.2023) die Eigentümerin der Geraer Polizei. In der Nacht vom Mittwoch zu Donnerstag begaben sich demnach die Diebe auf das Privatgrundstück in der Käthe-Kollwitz-Straße und stahlen den Scooter sowie das Fahrrad und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen. Zeugen, welche Hinweise geben können ...

