LPI-G: Diebe in Mehrfamilienhaus

Altenburg (ots) - Altenburg. In der Fabrikstraße setzte ein 19-Jähriger am Donnerstagabend (02.03.23) gegen 23:55 Uhr Sperrmüll in Brand. Eingesetzte Polizisten konnten den Täter kurz Zeit später im Nahbereich antreffen und ihn zweifelsfrei als Brandleger identifizieren. Zeitgleich konnte die alarmierte Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen, dennoch wurde ein naher Mülleimer in Mitleidenschaft gezogen. ...

