POL-OG: Appenweier, A5 - Zeitweise Vollsperrung

Appenweier, A5 (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am heutigen Freitagmorgen auf der A5 zwischen Achern und Appenweier war die Südfahrbahn zeitweise komplett gesperrt. Laut Zeugen verlor ein 32-jähriger Golf-Fahrer gegen 5.30 Uhr zunehmend die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge soll er mit einem Lkw kollidiert sein, der zu diesem Zeitpunkt den rechten Fahrstreifen befuhr. Durch die Wucht der Kollision wurde der Pkw-Lenker leicht verletzt. Aufgrund des großen Trümmerfeldes musste die Fahrbahn zwischenzeitlich komplett gesperrt werden. Mittlerweile ist der linke Fahrstreifen wieder befahrbar. Nach ersten Ermittlungen der Beamten der Verkehrspolizei dürfte der vorangegangene Alkoholkonsum des 32-Jährigen zu dem Unfall beigetragen haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest noch an der Unfallstelle ergab einen Wert von etwa eineinhalb Promille. Der Mann wurde mittlerweile durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Eine Spezialfirma wurde mit der Räumung und Reinigung der Unfallstelle beauftragt.

