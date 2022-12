Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zigarettenautomat aufgebrochen

Marienheide (ots)

Einen Zigarettenautomaten haben zwei Unbekannte am frühen Dienstagmorgen (27. Dezember) auf einem Campingplatz in Marienheide-Lambach aufgebrochen. Anhand einer Videoaufzeichnung konnte ermittelt werden, dass zwei dunkel gekleidete und mit einer OP-Maske vermummte Tatverdächtige gegen 02.30 Uhr jeweils mit einem Fahrrad vorfuhren. Anschließend trennten Sie die Außenhaut des Automaten im Bereich des Geldsammelbehälters auf, mit dem sie vom Tatort flüchteten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

