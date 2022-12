POL-GM: 123456, 123456789, 1Qaz2wsx3edc

Gummersbach (ots) - Zwischen 17.30 und 19.50 Uhr haben Unbekannte am Freitag (23. Dezember) in Gummersbach-Brunohl zwei E-Bikes aus einer Fahrradgarage gestohlen. Bei den Rädern handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Copperhead sowie ein Damenrad der Marke Pegasus. Die Räder waren in einer Fahrradgarage aus Metallblech untergestellt. Um an die Räder zu gelangen, zerstörten die Täter die Halterung des ...

mehr