Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bild-Infos

Download

Nümbrecht (ots)

Am späten Freitagabend (23. Dezember) wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Flucht auf der L 95 zwischen Oberleben und Homburg-Bröl gerufen. Ein Audi war dort von der Fahrbahn abgekommen und auf einer Wiese stecken geblieben; der Halter meldete das Fahrzeug als gestohlen. Kurz vor 23 Uhr hatte eine Zeugin den verunfallten und verlassenen Audi auf einer Wiese an der L 95 entdeckt. Der Wagen war dort in Fahrtrichtung Homburg-Bröl nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte dabei einen Holzzaun durchbrochen. Die Polizei stellte den Audi sicher. Der Fahrzeughalter gab der Polizei gegenüber an, dass der Wagen im Verlauf des Abends gestohlen wurde. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit dem Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell