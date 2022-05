Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeibekannter 18-Jähriger verletzt drei junge Erwachsene - Gewahrsam

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Abend gerieten in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Sonneberg mehrere Personen aneinander, sodass drei junge Erwachsene zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus kamen. Es stellte sich heraus, dass ein 18-jähriger, bereits Polizeibekannter, unter Alkoholeinfluss aus bislang unklarer Ursache mit einer Personengruppe in Streit geriet und anschließend drei junge Männer verletzte. Desweiteren wurden gegen den Beschuldigten noch Anzeigen, u.a. aufgrund des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung erstattet. Möglicherweise war noch ein zweiter Tatverdächtiger an den Straftaten beteiligt- die Ermittlungen dazu dauern an. Der Beschuldigte wurde im Sinne des Unterbindungsgewahrsames der Polizeidienststelle zugeführt und anschließend im Laufe der zurückliegenden Nacht aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell