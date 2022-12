Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geldbörse bei Trickdiebstahl erbeutet

Wiehl (ots)

Am vergangenen Freitag (23. Dezember) haben Unbekannte der Inhaberin eines Geschäfts an der Weiher-Passage mit einem Trick die Geldbörse gestohlen. Etwa gegen 17.45 Uhr hatte ein etwa 25-jähriger Mann die Frau zunächst um Papiertaschentücher gebeten, weil vor ihrem Geschäft eine Person gestürzt sei. Tatsächlich hielten sich dort zwei weitere junge Männer auf, wobei sich einer die Hand hielt. Nachdem er diesem Mann die Papiertaschentücher gegeben hatte, kehrte der etwa 25-Jährige in das Geschäft zurück und bat um die Kopie eines DIN A3 großen Plakats. Das Plakat breitete er dabei so geschickt über der auf der Ladentheke stehenden Handtasche der Geschädigten aus, dass er in diese hineingreifen konnte und die Geldbörse entnahm. Der Diebstahl fiel erst auf, als die drei Männer sich bereits entfernt hatten. Hinweise zu dem Trickdiebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

