POL-STH: Diebstahl

Rinteln (ots) - (ne) Durch bisher unbekannte Täter wurde im Zeitraum von Donnerstag, 23.03.2023, 15:00 Uhr bis Freitag, 24.03.2023, 09:20 Uhr eine Fensterscheibe an dem Bahnhofsgebäude in Rinteln am Bahnhofsweg beim DRK eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 300,00 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/96460 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln Pressestelle Hasphurtweg ...

