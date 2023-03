Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Wölpinghausen (ots)

(bae)Am 24.03.2023 um 14:30 Uhr kam es in Wölpinghausen auf der Hagenburger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Lkw. Der 39-jährige Radfahrer aus Wölpinghausen befuhr die Hagenburger Straße von Bergkirchen in Richtung Hagenburg. Durch einen Lkw wurde dem Radfahrer die Vorfahrt genommen, dieser konnte zwar dem, von einer Hofeinfahrt einbiegenden Lkw ausweichen, allerdings stürzte er dadurch. Das Ganze ereignete sich kurz vor der Einmündung der Hagenburger Straße auf die Bergkirchener Straße. Das Fahrrad wurde durch den Sturz beschädigt. Der Lkw hat sich von der Unfallstelle entfernt. Wer Hinweise zu dem Unfall gaben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Hagenburg unter der Rufnummer 05033/980130 in Verbindung setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell