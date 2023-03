Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Taschendiebstahl

Stadthagen (ots)

(bae)Am Freitagabend, 24.03.2023 zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr wurde einer 20-jährigen Stadthägerin das Portemonnaie entwendet. Die junge Frau war auf dem Krammarkt in Stadthagen unterwegs. Durch unbekannte Täter wurde das Portemonnaie aus der hinteren Hosentasche so geschickt gestohlen, dass der Diebstahl erst nachträglich bemerkt wurde. Neben Bargeld in Höhe von ca. 70 Euro wurden auch Personalpapiere und ec Karten entwendet.

Wer in der fraglichen Zeit Beobachtungen auf dem Krammarkt gemacht hat, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen unter der Rufnummer 05721/98220 in Verbindung setzten.

