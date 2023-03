Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei Hoya sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Eystrup

Eystrup (ots)

(BEC) Am Dienstagabend hatte die Geschädigte ihren weißen Citroen C1 am Fahrbahnrand der Stettiner Straße in Eystrup abgestellt. Am Mittwochmorgen fand sie ihren Pkw beschädigt vor. Die Beschädigungen lassen Rückschlüsse auf eine Verkehrsunfallflucht zu. Aufgrund der bisherigen objektiven und subjektiven Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Schäden vermutlich durch ein Fahrrad verursacht wurden. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Hoya unter 04251/67280 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell