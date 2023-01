Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 30.12.2022 - 01.01.2023

Diebstahl von Silvesterfeuerwerk

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben bisher unbekannte Täter einen Container auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Flutstraße aufgebrochen und darin befindliches Silvesterfeuerwerk entwendet. Eine Spurensuche wurde vor Ort durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer Am Freitagmorgen, gegen 07:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Weser-/Werftstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen habe der 60-jährige Radfahrer die Kreuzung in nördlicher Fahrtrichtung, bei für ihn geltendem Rotlicht, überquert. Dabei kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Pkw im Kreuzungsbereich. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Einbruch in Kellerräume

Am Samstag kam es im Tatzeitraum von 13:00 - 15:00 Uhr zu einem Einbruch in insgesamt drei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Parkstraße. Eine genaue Angabe des entwendeten Diebesgutes bedarf weiterer Ermittlungen. Strafverfahren wurden eingeleitet, eine Spurensicherung vor Ort durchgeführt.

Jahreswechsel 2022/2023

In der Silvesternacht kam es zu deliktsspezifischen Einsätzen für die Polizei Wilhelmshaven, hierbei wurden in zwei Fällen Personen durch Feuerwerkskörper verletzt. In einem Fall wurde ein fünfjähriges Kind durch eine nicht fachgerecht gezündete Feuerwerksrakete verletzt. Das Kind erlitt Brandverletzungen im Beinbereich und wurde in das Klinikum Wilhelmshaven verbracht. Zwei Tatverdächtige konnten in Tatortnähe durch die Polizei festgestellt werden. In dem zweiten Fall wurde ein 24-jähriger Mann durch einen auf ihn geworfenen Feuerwerkskörper in der Weidenstraße oberflächlich im Gesichtsbereich verletzt. Hierbei konnten auch in Tatortnähe ein 33-jähriger und ein 38-jähriger Beschuldigter durch die Polizei festgestellt werden. Dementsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Vom Einsatzaufkommen her verlief der Jahreswechsel insgesamt eher ruhig für die Polizei Wilhelmshaven.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Durch die Polizei konnte in der Weserstraße am Sonntagmorgen, nach einem vorherigen Zeugenhinweis, ein 27-jähriger Pkw-Führer kontrolliert werden, welcher unter dem Einfluss von Alkohol (1,14 Promille) das Fahrzeug führte. Eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins waren die Folge.

