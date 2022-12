POL-WHV: Polizei sucht Eigentümer von mutmaßlichem Diebesgut - Zeugenaufruf (mit Bildern)

Schortens (ots) - Im Tatzeitraum 21.12.2022, 17:25 Uhr - 21.12.2022, 17:40 Uhr, hat die Geschädigte sich in einem Lebensmittelmarkt in der Mühlenstraße in Schortens befunden. Anschließend hat sie ihren bezahlten Einkauf in ihrem PKW verstaut und sich in den anliegenden Verbrauchermarkt begeben. Dort hat sie das Fehlen ihrer Geldbörse gemerkt, welche sich zuvor noch in der linken Jackentasche befunden hat. Mögliche ...

