POL-NI: Sachbeschädigung

Stadthagen (ots) - (bae)Am 24.03.2023 wurde durch eine aufmerksame Zeugin ein Verkehrsunfall in Stadthagen auf dem Parkplatz des WEZ gemeldet. Die 31-jährige Stadthägerin gab an, dass sie beobachtete habe, wie eine Dame mit ihrem Einkaufwagen gegen einen dort parkenden Pkw gekommen sei. Hierbei ist an dem Pkw ein Schaden, in noch unbekannte Höhe, entstanden. Trotz Ansprechens sei die Dame mit einem anderen Pkw weggefahren. Aufgrund der Zeugin konnte die 38-jährige ...

mehr