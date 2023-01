Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier - Verkehrsunfall

Bischweier (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 11:30 Uhr kam es in Bischweier zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Frau befuhr einen Kreisverkehr von Bischweier kommend in Richtung Rotenfels als sie aufgrund gesundheitlicher Beschwerden nach links von der Fahrbahn abkam. Der Volvo fuhr zunächst auf die Gegenfahrbahn, kollidierte dann mit einem Laternenmast, kreuzte anschließend den nahegelegenen Fußgängerweg und kam schließlich in einer Hecke zum Stehen. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von circa 12.000 Euro, verletzt wurde dabei niemand.

/lg

