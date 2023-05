Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Marienwall, Neutorstraße

4-Jährige kollidiert mit Krankenfahrstuhl - Fahrer flüchtet!

Coesfeld (ots)

Ein 4-jähriges Mädchen befuhr mit seinem Kinderfahrrad in Begleitung ihrer Mutter am 09.05.2023, gegen 14.23 Uhr, den Marienwall (Fahrradstraße) in Richtung Borkener Straße. Sie bog nach rechts in die Neutorstraße ab, wurde aber von ihrer Mutter zurückgerufen zum Marienwall. Als sich das Mädchen mitten auf der Kreuzung Marienwall/Neutorstraße befand, kollidierte sie mit einem von links kommenden Fahrer eines elektrischen Krankenfahrstuhl, welcher die Neutorstraße in Richtung Wetmarstraße befuhr. Die 4-Jährige stürzte mit ihrem Fahrrad und fiel zu Boden. Dabei wurde ihr Fahrrad beschädigt. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. Auch auf Ansprache der Mutter, reagierte er nicht.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

