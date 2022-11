Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Wohnhausbrand mit einer tödlich verletzten Person

Hohe (Hehlen) (ots)

Am Donnerstagabend, 24.11.2022, gegen 22:45 Uhr, kam es zu einem Brandausbruch in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Allerbreite, der Ortschaft Hohe (Hehlen). Durch den Vollbrand innerhalb der Erdgeschosswohnung, wurde der 55-Jährige Bewohner tödlich verletzt. Zwei unabhängige Ersthelfer, 26 und 32 Jahre aus dem Bereich Bodenwerder sind durch die Rauchgase leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert worden. Die Brandermittlung wird durch die Polizei Holzminden geführt und der Brandort wurde beschlagnahmt. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen steht die Brandursache noch nicht fest. Mit einem endgültigen Ergebnis ist diese Woche noch nicht zu rechnen.

