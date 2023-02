Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Unfallflucht Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hilders. Am Montag (13.02.), gegen 12:15 Uhr, ereignete sich in der Gemeinde Ebersburg - auf der K 48 zwischen Weyhers und Schmalnau - ein Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger PKW-Fahrer aus dieser Gemeinde überholte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verbotswidrig einen unbesetzten Kraftomnibus. Aus noch unklarer Ursache kam es auf der engen Fahrbahn zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Pkw nach links von der Fahrbahn abkam. Der 48-jährige Busfahrer eines Unternehmens aus Künzell und der Pkw-Fahrer wurden glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von insgesamt circa 25.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit vom Sonntag (12.02.), gegen 11:30 Uhr bis Montag (13.02.), gegen 11 Uhr, parkte eine 57-jährige Fahrerin aus Bad Hersfeld ihren blauen Netherland Car "Space Star" auf dem Parkplatz des Marktplatzes. Vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken touchierte ein unbekannter Fahrer die Fahrerseite des geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Bad Hersfeld. Am Montag (13.02.), gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck den Seilerweg in Fahrtrichtung Gotzbertstraße. Ein 26-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr mit einem Kleinbus zeitgleich die Straße "Am Wendeberg" in Fahrtrichtung Seilerweg. Im Kreuzungsbereich stieß der 26-Jährige aus noch unklarer Ursache mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer aus Hauneck zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

