Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werbeanhänger beschädigt - Zeugen gesucht

Dachwig - Landkreis Gotha (ots)

Ein Werbeanhänger, welcher in der Bahnhofstraße abgestellt war, war Ziel eines oder mehrere Vandalen. Am Samstagmittag erfuhr die Polizei in Gotha, dass u. a. an dem Anhänger ein Reifen zerstochen und ein angebrachtes Plakat zerschlitzt wurden. Zudem wurden ein Rücklicht sowie ein Schutzblech beschädigt. Die Schadenshöhe belief sich auf ca. 500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen. Bezugsnummer: 0046439/2023. (av)

