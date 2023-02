Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Elektrowerkzeuge aus Keller entwendet - Zeugenaufruf

Plaue (ots)

Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Straße des Friedens in Plaue, mehrere Elektrowerkzeuge. Die Tat könnte bereits ca. 4 Wochen zurück liegen. Der Beutschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Der beschädigte Kellerverschlag wird mit ca. 200 Euro angegeben. Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können, sich telefonisch (03677/601124) mit der Polizei, unter Nennung der Bezugsnummer 0046356/2023, in Verbindung zu setzen.(rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell