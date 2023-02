Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizei beendet Musikveranstaltung der "Rechten Szene" in Ohrdruf

Ohrdurf (ots)

In den späten Abendstunden des 18. Februars ging die Landespolizeiinspektion Gotha Hinweisen nach, die zu einer Musikveranstaltung der "Rechten Szene" in einem Objekt in der Innenstadt führten. Im Ergebnis konnten die eingesetzten Kräfte eine als Liederabend deklarierte Zusammenkunft von bis zu 50 Personen, die zum Teil überregional anreisten, ausmachen. Als in dem Lokal dann laute Livemusik gespielt wurde und die Feierlichkeit Veranstaltungscharakter aufwies, erging die Auflösungsverfügung an den Veranstalter. Die festgestellten Teilnehmer wurden im Anschluss einer Identitätsfeststellung unterzogen und mit einem Platzverweis für den Bereich Ohrdruf belegt. Darüber hinaus konnten diverse szenetypische Tonträger sichergestellt werden. Neben den Beamten der Landespolizeiinspektion Gotha kamen auch Kräfte der Bereitschaftspolizei Thüringen unterstützend zum Einsatz. Die ordnungsbehördlichen Ermittlungen gegen den Veranstalter dauern an.

