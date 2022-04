POL-HRO: Polizeieinsatz vor Schweriner Lokal

Schwerin (ots) - Am 09.04.2022 gegen 20:30 Uhr kam es zu einem Brand auf dem Bauspielplatz in der Marie-Curie-Straße in Schwerin. Unbekannte Täter entzündeten ein Feuer an einem Holzhaus, welches als Kinderwerkstatt dient. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr Schwerin konnten den Brand zügig löschen. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen vor Ort. Durch das ...

mehr