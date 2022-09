Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Edeka-Markt

Lengerich (ots)

In der Nacht zu Sonntag (18.09.22) zwischen 03.10 Uhr und 04.00 Uhr sind unbekannte Täter in den Edeka-Markt an der Alwin-Klein-Straße in der Innenstadt eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen sie ein bodentiefes Fenster ein und hebelten es auf. Es wurde ein Alarm ausgelöst. Zu möglichem Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zu diesem Einbruch sind aufgenommen worden. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Wache in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515 zu melden.

