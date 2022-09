Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Einfamilienhaus

Lengerich (ots)

Die Polizei ist am Sonntag (18.09.22) zu einem Einsatz an der Richard-Wagner-Straße gerufen worden. Dort waren Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen, das sich zwischen der Schubertstraße und der Nordwalder Straße befindet. Die Täter hebelten ersten Erkenntnissen zufolge am Sonntag, in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 12.00 Uhr, die Schiebetür auf der Rückseite des Einfamilienhauses auf. Im Gebäude durchwühlten sie zahlreiche Schränke. Ob etwas entwendet wurde, konnte bei der Tatortbegehung zunächst nicht festgestellt werden. Augenscheinlich durchsuchten der oder die Täter nahezu alle Räume. Die Polizei ermittelt zu diesem Wohnungseinbruch. Die Wache in Lengerich nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

