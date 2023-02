LPI-GTH: Mercedes-Fahrer unter Drogen

Ohrdurf (ots) - In den späten Abendstunden des 18. Februars ging die Landespolizeiinspektion Gotha Hinweisen nach, die zu einer Musikveranstaltung der "Rechten Szene" in einem Objekt in der Innenstadt führten. Im Ergebnis konnten die eingesetzten Kräfte eine als Liederabend deklarierte Zusammenkunft von bis zu 50 Personen, die zum Teil überregional anreisten, ...

