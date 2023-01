Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 22/2023 vom 22.01.2023

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Straftaten

Gangelt - Brandstiftung

Am 21.01.2023, gegen 03:00 Uhr, wurde ein Pkw durch einen unbekannten Täter angezündet. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Der Pkw parkte auf einem Parkplatz an der L47.

Hückelhoven - Einbruch in Doppelhaushälfte

Unbekannte Täter drangen über den rückwärtigen Grundstücksbereich, am 21.01.2023, zwischen 16:30 Uhr und 20:15 Uhr, in das Haus an der Brassertstraße ein. Es wurden verschiedene Räume durchwühlt. Es wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Erkelenz - Diebstahl aus Pkw

Bei dem am Dr.-Josef-Hahn-Platz abgestellten Pkw wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde eine Geldbörse und eine Jacke entwendet. Die Tat ereignete sich, am 21.01.2023 zwischen 18:00 und 22:40 Uhr. Täterhinweise liegen nicht vor.

Verkehrsunfälle/Verkehrsstraftaten

Waldfeucht-Bocket - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 30 jähriger Alsdorfer missachtet mit seinem Pkw die Vorfahrt des 35 jährigen Waldfeuchters an der Kreuzung L227/An der Villa. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß. Hierbei wird der Waldfeuchter und seine gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt. Beide werden einem Krankenhaus zugeführt. Der Unfall ereignete sich, am 22.01.2023, um 03:55 Uhr. Dem Unfallverursacher wurde aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein verblieb bei der Polizei. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr aufgenommen.

Geilenkirchen-Lindern - Verkehrsunfallflucht

Am 21.01.2023, um 15:55 Uhr, meldete ein Zeuge eine Verkehrsunfallflucht durch einen Pkw an der L228. Der 44 jährige Unfallverursacher aus Geilenkirchen wurde durch Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift angetroffen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und sein Pkw wurden beschlagnahmt.

