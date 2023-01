POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 4. Kalenderwoche

PKW-Diebstahl (ots) - Am Donnerstagabend (19. Januar) bemerkten Bewohner eines Hauses an der Straße Im Kamp gegen 22.05 Uhr, dass an ihrem Fahrzeug, einem Mercedes, an dem Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren, die Scheinwerfer angingen und zeitgleich der Motor des PKW gestartet wurde. Der Wagen war auf einem Stellplatz vor dem Wohnhaus geparkt. Der oder die Täter entfernten sich mit dem Fahrzeug in Richtung der Neutralen Straße. Rückfragen bitte an: ...

