Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 21/2023 vom 21.01.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Geilenkirchen - Überfall auf Postfiliale

Kurz nach Geschäftsschluss gegen 18.00 Uhr des gestrigen 20.01.2023 drang ein derzeit unbekannter Täter in die Postfiliale an der "Alten Poststraße" ein. Der Täter habe ein Messer mitgeführt und Reizgas versprüht. Nachdem die Person Bargeld an sich genommen habe, sei sie in Richtung Holzmarkt geflüchtet. Bei dem Tatverdächtigen solle es sich um eine junge männliche Person von sportlicher Statur und etwa 180 cm Größe handeln. Bekleidet sei diese mit einer dunkelgrünen Mütze, einer schwarzen Winterjacke, blauen Jeans und einem grauen Schal gewesen. Die Person habe zudem eine schwarze FFP 2 Maske getragen und einen Rucksack mit Camouflage-Muster mitgeführt. Eine Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Am Tatort wurden Spuren durch die Kriminalpolizei gesichert. Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Wer hat zum in Rede stehenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie diese auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

Heinsberg-Grebben - Verglasung mit Ziegelstein eingeworfen

Unbekannte warfen zwischen dem 19.01.2023, 22.00 Uhr und dem 20.01.2023, 06.30 Uhr auf der Grebbener Straße die Verglasung einer Hauseingangstür mit einem Ziegelstein ein. Anschließend wurde die Tür geöffnet und innerhalb des Gebäudes verschiedene Räume durchwühlt. Zunächst konnten noch keine Angaben zu entwendetem Gut gemacht werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Heinsberg - Motorroller entwendet

Zwischen dem 17.01.2023, 15.00 Uhr und dem 20.01.2023, 15.00 Uhr wurde ein verschlossener Motorroller der Marke Taihazu aus der frei zugänglichen Zufahrt eines Wohnhauses an der Oberbrucher Straße entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.

Übach-Palenberg -Frelenberg - Bargeld und Bankkarte aus Pkw entwendet

Am 20.01.2023 um 01.51 Uhr wurde ein BMW in einer Hauseinfahrt an der Wurmstraße durch einen unbekannten Täter geöffnet und Bargeld und eine Bankkarte entwendet. Beim Täter handelte es sich um eine männliche Person die etwa 170 bis 180 cm groß und von schlanker Statur ist. Die Person hatte einen dunklen Vollbart und trug eine schwarze Jacke, einen gelben Pullover, eine helle Wintermütze, blaue Jeans, Handschuhe und Sneakers mit heller Sohle. Hinweise nimmt die Polizei Heinsberg unter 02452 - 920-0 entgegen.

Wegberg - Stromkabel aus Rohbau entwendet

Unbekannte drückten zunächst einen Bauzaun eines Rohbaus an der Bahnhofstraße beiseite und hebelten anschließend eine Zugangstür des Rohbaus auf. Dort wurden Stromkabel entwendet. Die Tat geschah wischen dem 19.01.2023, 16.30 Uhr und dem 20.01.2023, 07.00 Uhr. Eine Spurensicherung erfolgte durch die Kriminalpolizei.

Verkehrsunfälle/Verkehrsstraftaten

Heinsberg-Kirchhoven - Zeuge meldet Unfall

Kurz nach Mittag des 20.01.2023 meldete ein Zeuge der Polizei, dass eine Zaunanlage "Auf der Roth" beschädigt worden sei. Auch hatte der Zeuge einen in der Nähe stehenden Pkw gemeldet, der frische Unfallspuren aufwies. Die Polizeibeamten stellten in diesem Fahrzeug einen 41 Jahre alten Heinsberger fest, dem aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein musste auch bei der Polizei verbleiben. Inwieweit der zuvor geführte Pkw Ford die genannte Zaunanlage beschädigte wird durch das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg ermittelt.

Heinsberg - Pkw-Führer unter Drogeneinfluss

Gegen 11:05 Uhr des 20.01.2023 befuhr ein 21 Jahre alter Heinsberger mit seinem Pkw Nissan die Industriestraße in Richtung stadtauswärts und fuhr bei schneeglatter Fahrbahn auf einen vorausfahrenden VW einer 70-jährigen Frau aus Heinsberg auf. Die hinzugezogene Polizei stellte fest, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand und ordnete eine Blutprobe an. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt.

