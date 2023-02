Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradteile entwendet

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bertha-Schneyer-Straße entwendeten Unbekannte im Zeitraum vom 17. zum 18. Februar Fahrradteile im Gesamtwert von ca. 2.000 Euro. Bevor die Täter das Fahrradwerkzeug, mehrere Fahrradreifen, eine Federgabel und andere Teile mitnehmen konnten, gelangten sie unter Gewalteinwirkung in das Haus und in den Keller. Hinweise zu den unbekannten Dieben nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0046280/2023 entgegen, (av)

