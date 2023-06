Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS)

HöMS: Hessische Polizei wirbt mit neuer Kampagne um Nachwuchs

Wiesbaden (ots)

"Was ist dein Motiv?" - unter dem Eindruck dieser spannenden Fragestellung, die ganz bewusst mit dem kriminalpolizeilichen Begriff des "Motivs" spielt, startet die hessische Polizei einhergehend mit Beginn des Hessentags in Pfungstadt eine neue landesweite Nachwuchswerbung. Die Kampagne will junge Menschen interaktiv dazu einladen, ihre ganz persönliche Motivation für die Bewerbung bei der hessischen Polizei zu finden.

Neben den kurzen und prägnanten Aussagen der Plakate ist vor allem der QR-Code, über den schnell und unkompliziert via Smartphone Informationen über den Polizeiberuf abrufbar sind, eine besondere Neuerung. Nach kurzem Scannen des Codes mit der Smartphonekamera wird man zu einem Video geleitet, das die Vielfalt des Polizeiberufs in verschiedenen Facetten darstellt und damit "live und direkt" den Bezug zum Plakat herstellt.

Über Verlinkungen im Video kann auch die Karrierewebsite der Polizei Hessen aufgerufen werden (karriere.polizei.hessen.de). Ob Informationen zur Bewerbung, dem dualen Studium, den Möglichkeiten der persönlichen Kontaktaufnahme zu den Kolleginnen und Kollegen der Einstellungsberatungen - oder ganz allgemeine Informationen zum Polizeiberuf: auf der Website wird jede und jeder fündig!

Die Recruiting-Kampagne wird vor allem an Bahnhöfen und im ländlichen Raum zu sehen sein. Über 220 Werbeflächen in 60 Städten und Gemeinden sind für die Plakatierung vorgesehen. Auch in Pfungstadt, der diesjährigen Hessentagstadt, finden sich mehrere Standorte, an denen die neue Werbekampagne mittels Plakaten sichtbar werden soll.

"Der Polizeiberuf zählt zu den spannendsten, vielfältigsten und gleichzeitig sichersten Berufen in der Arbeitswelt! Durch unser duales Bachelor-Studium an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit bereiten wir unsere derzeit 2.800 Studierenden des Fachbereiches Polizei professionell auf diese verantwortungsvolle Arbeit vor. Ich freue mich, dass wir mit der neuen, kraftvollen Kampagne die Gelegenheit haben, noch mehr junge Menschen für diese Herausforderung zu begeistern!", so der Präsident der Hochschule, Dr. Walter Seubert.

Informationen zum Studium:

Das dreijährige Studium an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) endet mit dem Abschluss Bachelor of Arts.

Es gibt vier Studienorte - Wiesbaden, Mühlheim a. M., Gießen und Kassel, an denen die künftigen Nachwuchskräfte für die Polizei Hessen studieren können.

Diese Studiengänge werden angeboten: Schutzpolizei, Kriminalpolizei und in Mühlheim "Kriminalpolizei" Vertiefungsrichtung "Cyberkriminalistik".

Die Ausbildung zeichnet sich durch eine hohe Verzahnung zwischen Fachtheorie und Fachpraxis aus.

Ziel des Bachelor-Studiengangs "Bachelor of Arts" der HöMS ist es, Absolventinnen und Absolventen für ihre Verwendung in den Dienst- und Ermittlungsgruppen (Studiengang Schutzpolizei) und in den Fachkommissariaten (Studiengang Kriminalpolizei) auf fachlich hohem Niveau mit umfangreichem Fach- und Methodenwissen für den flexiblen Einsatz in der hessischen Polizei zu befähigen.

Der nächste Einstellungstermin ist der 07. September 2023.

