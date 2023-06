POL-ANK: Leichtverletzte Frau bei Verkehrsunfall auf der B 109

Eggesin (ots) - Heute Mittag (16. Juni 2023) wurde die Ueckermünder Polizei über den Diebstahl von zwei Fahrzeugen informiert. In der Zeit vom 15. Juni 2023, gegen 21:00 Uhr, bis zum heutigen 16. Juni 2023, 11:00 Uhr, wurde ein grauer Mazda 3 mit Pasewalker Kennzeichen gestohlen. Das Auto wurde zuvor in der Max-Matern-Straße in Eggesin abgestellt. Durch den Diebstahl dieses Fahrzeugs entstand ein Schaden in Höhe von ...

mehr