POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Radfahrerin verursacht Unfall mit geparktem Auto.

Lippe (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (30./31.05.2023) kam es zu einem versuchten Fahrraddiebstahl in der Pivitsheider Straße. Eine Zeugin wurde durch laute Geräusche um 1:30 Uhr in ihrem Garten geweckt, schaute aus dem Fenster und hörte eine zu Fuß flüchtende Person. Am nächsten Morgen fand sie zwei ihrer Fahrräder in der Hecke des Nachbargrundstückes mit gewaltsam geöffneten Schlössern. Die ...

mehr