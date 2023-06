Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall mit Sachschaden.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (31.05.2023) gegen 15:20 Uhr beschädigte ein 63-jähriger Detmolder mit seinem VW Transporter beim Einparken einen geparkten Pkw (GM Daewoo) in der Grabbestraße / Ecke Mühlenstraße. Der Fahrer war alkoholisiert und besaß keine Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab einen positiven Wert, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Der Sachschaden am GM Daewoo beträgt ca. 500 Euro, der Transporter blieb unbeschädigt. Dem Fahrer wurde bis zur Wiedererlangung einer Fahrerlaubnis das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell