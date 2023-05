Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots)

Am 10.05.2023 kam es gegen 22:13 Uhr in der Mörscher Straße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 45-jähriger Mann mit seinem PKW an mehreren am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen hängengeblieben war. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Atemalkoholgeruch bei dem 45-jährigen festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab in der Folge einen Wert von 2,62 Promille. Aus diesem Grund wurde der Mann zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

